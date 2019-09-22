2019/09/22 | 20:24

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تحذيرات من ضغوط سياسية تمنع استجواب المسؤولين في البرلمان (فيديو)

خلال فصله التشريعي الحالي يعتزم مجلس النواب استضافة رئيس الوزراء

عادل عبد المهدي، واستجواب عدد من اعضاء حكومته ، فيما تحذر لجنة

النزاهة النيابية من تعرض رئيسي الوزراء ومجلس النواب لضغوط لمنع

استجواب المسؤولين ..تقرير : محمد الكعبي

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