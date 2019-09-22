"الأنفاس الأخيرة" يحط رحاله في الدار البيضاء لاقتناص جائزة جديدة

2019/09/22 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختير فيلم "الانفاس الأخيرة" من انتاج شعبة السينما بمديرية إعلام الحشد الشعبي للتنافس في مهرجان (Casablanca Arab Film Festival) الذي سيعقد في العاصمة المغربية الدار البيضاء الشهر المقبل.وقال موفدنا، إن مهرجان (Casablanca Arab Film Festival) اختار الفيلم الروائي القصير " الانفاس الاخيرة" للتنافس ضمن عدد كبير من الافلام المشاركة.وأضاف، أن المهرجان ستعقد دورته ...

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