مكافحة المتفجرات في الحشد الشعبي تفتتح الدورة الـ21 لتطوير مهارات المقاتلين (صور)

2019/09/22 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، الدورة الـ21 لتطوير مهارات المقاتلين في المعالجة والتفكيك.وقال موفدنا، إن مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي افتتحت الدورة الـ21 لتطوير مهارات المقاتلين في المعالجة والتفكيك ولمدة 15 يوما.وأضاف، أن الدورة تضمنت شرح انواع العبوات وكيفية معالجتها في الاراضي المفتوحة والبنايات، بالاضافة الى الالغام المضادة ...

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