2019/09/22 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القبض على الرجل الثاني المدبر لتفجير سيطرة كربلاء

افاد مصدر امني، الاحد، بالقاء القبض على الرجل الثاني المدبر لتفجير

سيطرة الوند عند مدخل محافظة كربلاء المقدسة، مبيناً ان المتهم القي

القبض عليه في قضاء المسيب.وقال المصدر في تصريحات، ان “القوات الامنية في جهاز الامن الوطني

تمكنت من القاء القبض على الرجل الثاني المدبر لتفجير سيطرة الوند عند

مدخل محافظة كربلاء المقدسة”.واضاف ان “عملية القاء القبض تمت في قضاء المسيب، حيث توصل الجهاز

المذكور الى الرجل الثاني بدلالة المتهم الاول الذي القي القبض عليه

يوم امس”.واوضح ان “هناك اعترافات بشأن وجود رجل ثالث يقف خلف عملية التفجير

سيتم التوصل اليه بدلالة المتهمين الاثنين”، لافتاً الى ان “جهاز

الامن الوطني في بابل، قام بتسليم المتهم الملقى القبض عليه الى مفرزة

لنفس الجهاز في بغداد لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على الرجل الثاني المدبر لتفجير سيطرة كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على الرجل الثاني المدبر لتفجير سيطرة كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).