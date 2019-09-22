العراق يودع الصيف في هذا الموعد

2019/09/22 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير التوقعات الجوية الى إنتهاء فصل الصيف في العراق والمنطقة

بدءاً من يوم غد الأثنين.

ويقول المتنبئ الجوي، نائل العلي، في منشور على صفحته في الفيسبوك

"اليوم هو آخر أيام فصل الصيف الحار على بلادنا والمنطقة، لندخل يوم

غد الإثنين بأول أيام فصل الخريف فلكياً".وكان المتنبئ الجوي صادق عطية أشار في منشور سابق له اليوم على

الفيسبوك الى "إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في الشمال والوسط

والغربية خلال يومين لتكون الأجواء معتدلة نهارا وتميل للبرودة

ليلا،، وتعود الحرارة لترتفع يوم الاربعاء المقبل".

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