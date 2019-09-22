بالصور.. زفاف وسط الأنقاض في السليمانية

2019/09/22 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {السليمانية:الفرات نيوز} قرر زوجان الاحتفال بزفافهما وسط الأنقاض في السليمانية.

وذكر مصدر مطلع {للفرات نيوز} ان" زوجين قررا الاحتفال بزفافهما ﻭﺳﻂ ﺍﻧﻘﺎﺽ ﺍﻟمدينة، ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻮﺙ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ".انتهى

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