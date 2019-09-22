2019/09/22 | 20:55

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عاجل عضو مجلس مكافحة الفساد: 300 مليار دولار قيمة المشاريع الوهمية خلال 6 سنوات

تأریخ التحریر: : 2019/9/22 20:37

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