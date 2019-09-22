2019/09/22 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0YyHadxbX9I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القائم .. أراضي زراعية تحت قبضة الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القائم .. أراضي زراعية تحت قبضة الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).