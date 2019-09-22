ذي قار تقاضي وزارة النقل والسبب..

2019/09/22 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن محافظ ذي قار ، عادل الدخيلي، اليوم الاحد، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة النقل لعرقلتها اجراءات سفر مريضة من المحافظة إلى الخارج للمعالجة ، وكل من يثبت تسببه بوفاة الطفلة بتول حسين الغرابي ، اثر منعها من السفر عبر الخطوط الجوية العراقية لتلقي العلاج خارج البلاد.

وذكر الدخيلي في بيا تلقته "الغد برس"، انه "وجه مستشاره للشؤون القانونية بإقامة دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة ضد وزارة النقل وسلطة الطيران المدني وكل الجهات التي عرقلت عملية تسفير الطفلة بتول الغرابي ، وتسببت عبر اجراءات تعسفية غير مبررة بوفاتها ، في الوقت الذي يتطلب سرعة في معالجة مثل هذه الحالات الانسانية ".

وأضاف أن "المحافظة ستلجأ لكل الطرق القانونية لمعالجة أي حالات مشابهة وتلحق الضرر بالمواطن العراقي ، لاسيما ابناء ذي قار " ، مؤكداً " عزمه تشكيل لجان عمل لمتابعة تسهيل مثل هذه الاجراءات والمعاملات مع الدوائر المعنية لضمان عدم تكرار مأساة الطفلة بتول " .

وتقدّم الدخيلي "بتعازيه الحارة لذوي الفقيدة"، معرباً عن "تضامنه معهم لإسترداد حقها ، والوقوف إلى جانبهم في تجاوز هذا المصاب الأليم".

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