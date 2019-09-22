مسؤول إيراني: الناقلة البريطانية ستغادر للمياه الدولية قريبا

2019/09/22 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

قال مدير موانئ محافظة هرمزغان الإيرانية، اليوم الأحد، إن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لدى إيران، ستينا إمبيرو، ستغادر إيران في أقرب وقت.

وقال مراد عفيفي بور لوكالة "فارس"، إن "ناقلة النفط البريطانية "إستينا إمبيرو" سوف تتحرك بأقرب وقت من ميناء بندر عباس إلى المياه الدولية".

وأوضح أنه "بالرغم من سير المراحل القانونية والحقوقية لوقف احتجاز ناقلة النفط البريطانية، إلا أن الدعوى الحقوقية تجاه مخالفات الناقلة ما زالت جارية في القضاء الإيراني"، متابعا، "سوف يتم الإعلان عن نتائج الدعوى القضائية التي تشمل مخالفات الناقلة لقانون الملاحة الدولية في القريب العاجل".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي للشركة السويدية التي تملك الناقلة "ستينا إمبيرو"، التي ترفع العلم البريطاني واحتجزتها طهران في 19 يوليو/ تموز، إنه تم إبلاغه بأنه قد يتم إطلاق سراح السفينة في وقت لاحق من اليوم الأحد.

ونقلت الإذاعة السويدية العامة عن الرئيس التنفيذي القول "لقد تلقينا معلومات هذا الصباح أنه يبدو أنهم سيطلقون سرح السفينة في غضون ساعات قليلة.



لذلك نحن نفهم أن القرار السياسي بشأن الافراج عن السفينة قد اتخذت".

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