الاعلام الرقمي يحدد اهم مظاهر “الجهل الرقمي” بين المستخدمين

2019/09/22 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس حدّد فريق مركزالاعلام الرقمي، الاحد، اهم مظاهر الجهل الرقمي التي رصدها لدى العديد من مستخدمي مواقع التواصل وتطبيقات التراسل الفوري في العراق وبقية دول العالم.وذكر الفريق في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “الوعي السليم بمقتضيات العالم الرقمي لايحتاج لتخصص دقيق او معرفة شاملة بالتكنولوجيا، بل يحتاج لقليل من الانتباه

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