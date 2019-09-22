2019/09/22 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y13jfPia6TY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد وأربيل.. معرقلات في طريق المباحثات.. علي التويجري) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد وأربيل.. معرقلات في طريق المباحثات.. علي التويجري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).