2019/09/22 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن مجلس محافظة ذي قار بعد جلسة طارئة عقدها، اليوم الاحد ، عن انشاء مركز متخصص لامراض السرطان وتخصيص مليار دينار لشراء ادوية الامراض السرطانية من عوائد البترو دولار للعام الحالي .

وقال رئيس المجلس رحيم الخاقاني ان ” المجلس صوت بالاجماع على القرار في جلسته الطارئة التي خصصت لمناقشة ملف مرض السرطان ، والتي استضاف فيها مدير عام دائرة الصحة وكالة ومدير شركة نفط ذي قار ومدير البيئة والدوائر المعنية الاخرى “.

واوضح ان ” الحكومة المحلية تعتزم مفاتحة رئاسة الوزراء والبرلمان ووزارة الصحة لرفد المحافظة بالاطباء الاخصائيين في الاورام الخبيثة ، وتشكيل لجان علمية متخصصة لدراسة الاصابات ومعرفة سبب انتشار المرض ووضع برامج وقائية “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تقرر انشاء مركز للسرطان وتخصص مليار دينار لادوية المرض) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تقرر انشاء مركز للسرطان وتخصص مليار دينار لادوية المرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).