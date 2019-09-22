مجلس اقتصادي : العراق بحاجة ماسة للخبرات الصينية والمرافقين لعبد المهدي عليهم نقل التجارب الناجحة

2019/09/22 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي غدير العطار على”أهمية نقل التجارب الصينية الناجحة في مجالات البنى التحتية إلى العراق”.واوضح العطار في بيان اليوم الأحد إن” المحافظين الذين يزورون جمهورية الصين الشعبية برفقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عليهم البدء بشكل فعال لنقل التجربة والأفكار الصينية الناجحة في كافة المجالات واستثمارها في المحافظات العراقية”.واشار […]

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