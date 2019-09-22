المفتش العسكري العام يؤكد: هدف التفتيش هو معالجة الاخطاء والارتقاء بالجيش العراقي

2019/09/22 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المفتش العسكري العام الفريق الركن عبد الامير الشمري ان هدف التفتيش هو تشخيص الاخطاء ومعالجتها من قبل الامر الذي يعتبر المسؤول الاول عن وحدته العسكرية والارتقاء بمفاصل وتشكيلات الجيش العراقي وجاهزيته القتالية .واشار الشمري خلال زيارته لفرقة المشاة الخامسة عشر,الى ان فرق المفتشية تاخذ بنظر الاعتبار المدد الزمنية للامرين وتقييم مدى امكانيتهم للتصدي […]

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