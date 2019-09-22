2019/09/22 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأحد، عن امتلاء سد حديثة بالكامل وقرب امتلاء الحبانية، مبينة ان الخزين المائي للعراق ارتفع الى 50 مليار متر مكعب.وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب في تصريح صحفي، ان “تركيا وسوريا بعد ان ملأت اغلب سدودهما فتحت مياه الفيضانات وذوبان الثلوج سابقا باتجاه العراق”.

وأضاف ان “الوزارة سخرت تلك المياه وحولتها لملئ سد حديثة بالكامل”، مشيرا الى انه “تم تحويل المياه بعدها باتجاه الحبانية والتي على وشك الامتلاء”.

وأوضح ان “تصاريف المياه القادمة من تركيا وسوريا يتم توجيهها ألان الى أسفل النهر”، لافتا الى ان “الخزين المائي للعراق في الوقت الحالي يتجاوز الـ50 مليار متر مكعب”.

وتابع ان “الخزين المائي قضى على الشح المائي ويغطي حاجة العراق للاستخدام البشري وتغطية حاجة الخطة الزراعية اذا ما تم استخدام الطرق السليمة للري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية: الخزين المائي تجاوز الـ50 مليار متر مكعب) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد المائية: الخزين المائي تجاوز الـ50 مليار متر مكعب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).