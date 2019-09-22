استهداف ثان لمقر للحشد الشعبي في الانبار

2019/09/22 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف طيران مجهول، اليوم الأحد، موقعا للحشد الشعبي، شمال مدينة الرمادي، غرب العراق، هو الثاني بعد هجوم سابق الأحد في محافظة الأنبار.وهذا القصف هو الثاني، اليوم، الذي ينفذه طيران مجهول بعد آخر استهدف موقع للحشد الشعبي قرب مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار.

وقال ضابط في الجيش العراقي، وهو برتبة عقيد، إن "طيرانا مجهولا قصف اليوم موقعا للحشد الشعبي تابع للواء المنتظر قرب بحيرة الثرثار في المنطقة الرابطة بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين، شمال الرمادي".

وأضاف الضابط، الذي تحدث للأناضول شرط عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "القصف أسفر عن إلحاق خسائر مادية بالمقر، دون معرفة حجم الخسائر البشرية لصعوبة الوصول إليه".

وقبل أسبوع، تمكنت قوات من الحشد الشعبي من إسقاط طائرة مسيرة كانت في مهمة استطلاعية في محافظة ديالى شرقي البلاد والتصدي لأخرى في محافظة صلاح الدين شمالي العراق.

وتأتي هذه التطورات، بعد أن تعرضت خلال الأسابيع الأخيرة، 5 قواعد يستخدمها "الحشد الشعبي" لتفجيرات غامضة، آخرها شن بطائرتين مسيرتين قبل أسبوعين هجوما على أحد ألوية "الحشد"، قرب الحدود العراقية السورية (غرب).

وأدى قصف الطائرتين المسيرتين إلى استشهاد أحد افراد "الحشد الشعبي" وإصابة آخر، في ظل اتهامات عراقية لإسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات، وتلميحات من تل أبيب بذلك.

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