ايران: الحرس الثوري يعلن الافراج عن الناقلة البريطانية

2019/09/22 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران اليوم الأحد، عن إفراجها عن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو".وقال مدير الموانىء والملاحة بمحافظة هرمزكان الإيرانية على مياه الخليج مراد الله عفيفي بور أن ناقلة النفط البريطانية ستغادر ميناء بندرعباس باتجاه المياه الحرة.

واضاف: رغم أن الإجراءات القانونية والحقوقية لخروج هذه الناقلة من المياه الإيرانية هي قيد الإنجاز، لكن ملف تخلفاتها القانونية لازال مفتوحاً لدى الجهات القضائية.

واشار الى ان أن عملية التحقيقات النهائية لنقض الناقلة قوانين الملاحة الدولية سوف يتم متابعتها من خلال القنوات القانونية وسوف يتم الإعلان عن النتائج.

وكان الحرس الثوري الايراني قد أعلن، في 19 يوليو، احتجازه ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، بسبب عدم التزامها بقوانين الملاحة البحرية، بحسب قوله.

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