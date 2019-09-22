بغداد تعلن التواصل مع القاهرة لمنح عراقيين مقيمين بهذه الدول “الفيزا”

2019/09/22 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية العراقية يوم السبت عن تواصل مع الجانب المصري لمنح عراقيين مقيمين بعدد من دول العالم تأشيرة الدخول الى الاراضي المصرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحَّاف في بيان اليوم، ان الوزارة تتوصل مع الجانب المصري إلى السماح بمنح العراقيين المقيمين في الخليج العربي، والولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، وكندا سمات دخول في المطار.

وكانت سفارة جمهورية العراق في القاهرة عن توصلها مع الجهات المعنية ذات الصلة في مصر، الى إجراء يسمح باحتفاظ العراقيين القادمين الى مصر بجوازات سفرهم عند وصولهم إليها وعدم سحبها منهم في المطار، كما هو مُتبع منذ سنوات، وقد طُبِّقَ هذا الاجراء بدءاً من هذا اليوم الخميس المصادف 19/9/2019.

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