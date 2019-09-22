2019/09/22 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفتشية وزارة الداخلية تعلن اكتشاف 410 حالات فساد اداري ومالي في مفاصل الوزارة خلال شهر آب المنصرم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/22 | 21:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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