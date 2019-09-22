2019/09/22 | 21:26

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المالكي والحلبوسي يؤكدان أهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب

الاحد

22

أيلول

2019 :

09:23 pm

15

أكد رئيسا ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي والبرلمان محمد

الحلبوسي أهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب وضرورة

تنسيق المواقف وتوحيدها بين القوى السياسية فيما يخص التشريعات المهمة

التي تخدم المواطن. جاء ذلك لدى لقاء الحلبوسي والمالكي وجرى خلال اللقاء بحث تطورات

الوضع السياسي في البلاد،كما بحث مستجدات الوضع الإقليمي والدولي،

والأحداث التي تشهدها المنطقة، وأهمية إبعاد شبح الحرب عنها، وتغليب

لغة التفاهم والحوار لنزع فتيل الأزمة والحفاظ على الاستقرار بما يخدم

الجميع، وضرورة إبعاد العراق عن أن يكون ساحة حرب لأي صراع.

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