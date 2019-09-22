2019/09/22 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- التقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الأحد، وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، وحضر قمة ثلاثية جمعته مع عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية ، أن “رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، استهل لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بلقاء ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس صالح يحضر قمة ثلاثية مع عاهل الاردن والرئيس المصري ويلتقي وزير خارجية امريكا) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس صالح يحضر قمة ثلاثية مع عاهل الاردن والرئيس المصري ويلتقي وزير خارجية امريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).