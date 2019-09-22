الحلبوسي والمالكي يحذران من

2019/09/22 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاتجاه برس

بحث رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأحد، تنسيق المواقف بشأن التشريعات المهمة، فيما أكدا أهمية إبعاد "شبح الحرب" عن المنطقة وتغليب لغة التفاهم والحوار.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الأحد، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي في البلاد، وأهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وضرورة تنسيق المواقف وتوحيدها بين القوى السياسية فيما يخص التشريعات المهمة التي تخدم المواطن".

وتابع، أن اللقاء بحث أيضاً، "مستجدات الوضع الإقليمي والدولي، والأحداث التي تشهدها المنطقة، وأهمية إبعاد شبح الحرب عنها، وتغليب لغة التفاهم والحوار لنزع فتيل الأزمة والحفاظ على الاستقرار بما يخدم الجميع، وضرورة إبعاد العراق عن أن يكون ساحة حرب لأي صراع".

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