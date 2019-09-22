نيويورك تحتضن قمة عراقية مصرية أردنية

2019/09/22 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – الاتجاه برس

أعلنت رئاسة الجمهورية، الأحد، عن عقد ثلاثية عراقية أردنية مصرية في مدينة نيويورك.

وقالت رئاسة الجمهورية، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استهل لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بلقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو".

وأضافت الرئاسة في بيان اطلعت عليه "الاتجاه برس"، أنه تم "عقد قمة ثلاثية (عراقية أردنية مصرية)".

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