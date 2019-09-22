لجنة نيابية تبرئ البرلمان من مسؤولية تأخير حسم ملف التربية

2019/09/22 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الاتجاه برس

أكدت لجنة التربية النيابية، الأحد، وجود ملاحظات كثيرة حول عمل وزارة التربية في الوقت الحالي، منها "عدم سيطرتها" على المديريات العامة في المحافظات، مبينةً أن البرلمان لا يتحمل مسؤولية عدم حسم ملف المرشح للوزارة حتى الآن.

وقال عضو اللجنة عباس الزاملي في حديث خص به "الاتجاه برس"، إن "عدم حسم ملف وزارة التربية حتى هذه اللحظة، أمر ليس بيد مجلس النواب، وانما في ملعب رئيس مجلس الوزراء الذي قدم الكثير من الشخصيات، التي رفضت لأنها غير مؤهلة لشغل المنصب".

وأضاف، أن "المحاصصة لعبت دوراً كبيراً في تأخر حسم هذا الملف، ما أدى إلى ضياع التربية بين الحكومة وقادة الكتل السياسية"، معتبراً أن "استمرار إدارة الوزارة بالوكالة أمر لم يجدِ نفعاً".

وأشار إلى أن "هناك الكثير من الملاحظات التي دونتها اللجنة بشأن عمل الوزارة منها عدم إمكانيتها بالسيطرة على المديريات العامة".

HN

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