الحلبوسي والمالكي يبحثان تنسيق المواقف بين القوى السياسية بشأن التشريعات المهمة

2019/09/22 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تنسيق المواقف بين القوى السياسية بشأن التشريعات المهمة.وقال مكتب الحلبوسي في بيان ،إن ” الحلبوسي، استقبل اليوم الأحد المالكي، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع السياسي في البلاد، وأهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وضرورة تنسيق المواقف وتوحيدها بين القوى السياسية […]

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