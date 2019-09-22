إيران تكشف عن توقف صادراتها للعراق مؤقتاً لهذا السبب!

2019/09/22 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع الامين العام لغرفة التجارة الايرانية العراقية، حميد حسيني، الاحد، توقف صادرات السلع الإيرانية إلى العراق بشكل مؤقت بسبب الازدحامات المرورية التي ستشهدها الطرق خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

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