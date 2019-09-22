كاميرات مراقبة ترصد حادث تصادم مروع بين مركبتين في الانبار

2019/09/22 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق رصدت كاميرات مراقبة حادث تصادم مروع بين مركبتين في حصيبة الشرقية بمحافظة الانبار.وعلى الرغم من قوة الاصطدام الا ان سائقي السيارتين خرجا ولكن لم تتضح فيما اذا كانت هناك وفيات او اصابات خطيرة.

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