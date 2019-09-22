السعودية تدين تفجير كربلاء وتجدد رفضها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره

2019/09/22 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت المملكة العربية السعودية التفجير الذي استهدف باصا لنقل الركاب في مدخل محافظة كربلاء المقدسة .وبحسب وكالة الانباء السعودية اليوم الاحد , اعرب مصدر مسؤول في وزارة خارجية المملكة , عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة ركاب في محافظة كربلاء بجمهورية العراق وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى”.وقدم العزاء والمواساة […]

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