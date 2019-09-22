العبادي يرأس اجتماعا لنواب كتلتي النصر والحكمة ويبحث في الاوضاع بشكل عام بالبلاد

2019/09/22 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راس رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي اجتماعا لنواب كتلتي النصر والحكمة.وتم في الاجتماع البحث في الاوضاع بشكل عام في البلاد./انتهى

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