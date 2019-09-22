اصابة ثلاثة اشخاص بينهم ضابط بانفجار عبوتينمتعاقبتين في نينوى

2019/09/22 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [نينوى-اين]أفاد مصدر أمني، الأحد، باصابة ثلاثة اشخاص بينهم ضابط في الجيش العراقي بانفجار عبوتين ناسفتين متعاقبتين في محافظة نينوى.

وقال المصدر في تصريح صحفي ، اليوم، ان "عبوتين ناسفتين انفجرتا بالتعاقب في ناحية قراج التابعة لقضاء مخمور جنوب شرقي الموصل بمحافظة نينوى، اسفرت عن اصابة ثلاثة اشخاص بينهم ضابط في الجيش العراقي برتبة رائد"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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