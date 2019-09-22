ليفربول يتخطى تشلسي ويعادل

2019/09/22 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]حقق ليفربول انتصاره السادس على التوالي هذا الموسم، في قمة المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام تشلسي، محافظا على الصدارة بفارق مريح عن مانشستر سيتي.

وانتصر ليفربول على مضيفه تشلسي، بنتيجة 2-1، ليتمسك بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني.وهيمن ليفربول على مجريات الشوط الأول، وسجل هدفين، عبر المدافع الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد [الدقيقة 14] والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو [الدقيقة 30] واسترجع تشلسي قوته وقلص الفارق بالشوط الثاني، عبر لاعبه الفرنسي نغولو كانتي في الدقيقة 71، لكن ليفربول استطاع الحفاظ على النتيجة والظفر بالنقاط الثلاث.وبينما حافظ ليفربول على صدارة الدوري برصيد 18 نقطة، تراجع تشلسي للمركز العاشر برصيد 8 نقاط، وبفارق الأهداف عن توتنهام ومانشستر يونايتد.وعادل ليفربول الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز البالغة 15 انتصارا، الذي حققه مانشستر سيتي بين أغسطس وديسمبر 2017.

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