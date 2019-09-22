2019/09/22 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

كشف مصدر في قيادة عمليات قاطع الحشد الشعبي في محافظة الانبار،اليوم الاحد ، ان القيادات المشرفة على قاطع عمليات المنطقة الغربية للحشد الشعبي

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