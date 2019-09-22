عمليات البصرة: رفع الكتل الكونكريتية في منطقة العشار

2019/09/22 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاحد، المباشرة برفع الكتل الكونكريتية في منطقة العشار مركز المحافظة .

وذكر بيان لاعلام قيادة البصرة ، استمرار برفع الكتل الكونكريتية

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