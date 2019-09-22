2019/09/22 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، اليوم الاحد، جدول اعمال البرلمان لجلسة يوم غد الاثنين”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على جدول اعمال جلسة مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على جدول اعمال جلسة مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).