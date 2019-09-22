إيكاردي وزوجته.. فتنة جديدة تضرب صفوف باريس سان جرمان

2019/09/22 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

منذ اليوم الأول للوافد الجديد ماورو إيكاردي في باريس سان جرمان، ظهر الخلاف مع مواطنيه الأرجنتينيين في صفوف الفريق الفرنسي، حسبما كشفت صحيفة

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