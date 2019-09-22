الحشد يصدر توضيحاً بشأن وقوع هجمات بطائرات مسيرة على قواطعه

2019/09/22 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى مسؤول الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعي، اليوم الأحد، وقوع أي استهداف بطائرات مسيرة لقطعات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، مؤكدا أن الانباء التي أثيرت بهذا الشأن عارية عن الصحة.

وقال الربيعي في بيان ورد لشفق نيوز إنه "في تمام الساعة 0100 صباحا سمعنا دوي انفجار في منطقة المرصنات غرب الانبار قرب مقر معسكر اللواء الثالث عشر في الحشد الشعبي دون معرفة مصدر ونوع التفجير"، مبينا أنه "تم تكثيف الجهد الاستخباري والاستطلاع لغرض الوصول الى موقع ونوع التفجير لكنه تبين عدم وجود اي استهداف بطائرات مسيرة".

وأضاف الربيعي أنه "لا صحة ايضا لوقوع اي استهداف أو تفجير في حوض الثرثار ضمن قاطع مسؤولية هيئة الحشد الشعبي كما أشاعت ذلك بعض وسائل الإعلام"، داعيا الى ضرورة "تناول الاخبار من مصادرها المعتمدة".

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