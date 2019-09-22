2019/09/22 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئاسة البرلمان تتسلم غداً تقريراً عن تفجير كربلاء

تقدم لجنة الأمن والدفاع النيابية، في جلسة البرلمان، غداً الأثنين،

تقريراً بشأن التفجير الارهابي الذي حصل في سيطرة أمنية بمدخل

محافظة كربلاء أول أمس الجمعة وراح ضحيته عدد من المدنيين الابرياء.

وذكر بيان للجنة الاعلامية البرلمانية ان "لجنة الأمن والدفاع

برئاسة النائب محمد رضا استضافت بحضور اعضا اللجنة اليوم الاحد،

الفريق الركن قيس المحمداوي قائد عمليات الفرات الاوسط واللواء احمد

علي زويني قائد شرطة كربلاء لبحث الاوضاع الامنية بعد التفجير

الاخير الذي حصل في سيطرة 54 الواقعة في مدخل مدينة كربلاء

المقدسة".وأشار الى انه "وفي مستهل اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة، رحب رئيس

اللجنة بالقيادات الامنية، مؤكدا على اهمية العمل الجاد لتعزيز

الخطط الامنية".وقدم القادة الضباط شرحاً وافياً عن اسباب الخرق الامني والعقبات

التي يواجهونها في العمل.



بحسب البيانومن جهتها سجلت اللجنة الملاحظات المقدمة لتضمينها في التقرير

النهائي والتوصيات التي سيتم رفعها الى رئاسة مجلس النواب لغرض

عرضها في جلسة يوم الاثنين غداً وفقا لتوجيه رئاسة المجلس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تتسلم غداً تقريراً عن تفجير كربلاء) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تتسلم غداً تقريراً عن تفجير كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).