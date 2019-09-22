النزاهة تكشف عن 245 مشروعاً متلكئاً في كربلاء

2019/09/22 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

كشفت هيئة النزاهة، أمس الأحد، عن وجود 245 مشروعاً متلكئاً في محافظة كربلاء المقدسة، من بينها 175 مشروعاً ممولا مركزياً، في حين تمكنت من ضبط عدد من المتهمين بالتجاوز على الأراضي العائدة ملكيتها لضحايا العمليات الإرهابية في نينوى.

وذكر بيان للهيئة، تلقته «الصباح»، أن «فريق التحقيقات التابع للهيئة، تمكن من رصد 245 مشروعاً متلكئاً ومتوقفاً في المحافظة، من بينها 175 مشروعاً ممولا مركزياً»، مبيناً أن «49 منها فاقت نسبة إنجازها 75 بالمئة ، بينما وجدت 70 مشروعاً استثمارياً متلكئاً بلغت كلفتها الكلية (3,903,388,676) مليارات دولار أميركي».

واضاف البيان، ان «أبرز تلك المشاريع، تنفيذ مجمع أبنية المحافظة المحال إلى شركة أجنبية وأخرى محلية بكلفة تصل إلى 257 مليار دينار، إذ لم تتجاوز نسبة إنجازه 5 بالمئة، والمرحلة الأولى والثانية من مشروع إنشاء الطريق الرابط الجنوبي بطول (21 كم) البالغة كلفته أكثر من 111 مليار دينار، ونسبة الإنجاز فيه 5 بالمئة».

واشار، الى أن «من المشاريع المتلكئة والمتوقفة مشروع إنشاء صالات عمليات ملحقة في مستشفى الحسين، وتجهيز مواد لمديرية توزيع الكهرباء في المحافظة لأغراض التنفيذ والتوسيع والصيانة وفك الاختناقات، ومشروع المجاري الرئيس (فريحة)، بكلفة 10 مليارات دينار لكل منها».

واوضح البيان، أن «الفريق التحقيقي أرجع أسباب التلكؤ والتوقف إلى قرار مجلس الوزراء (347 في 2015) لعدم توفر السيولة المالية، إضافة إلى سوء التخطيط وعدم وجود دراسة جدوى اقتصادية».

وفي غضون ذلك، تمكنت هيئة النزاهة، من ضبط عدد من المتهمين بالتجاوز على الأراضي العائدة ملكيتها لضحايا العمليات الإرهابية في محافظة نينوى.

وافاد بيان اخر، بان «فريق عمل من مديرية تحقيق نينوى في الهيئة انتقل إلى منطقة قزة فخرة، الواقعة في الجانب الأيسر على طريق الموصل– كوير، وتمكن، بالتعاون مع لواء 30 التابع إلى هيئة الحشد الشعبي وقوات سوات، من ضبط 24 متهماً، لقيامهم بأعمال حفر وتجاوز على الأراضي العائدة ملكيتها لضحايا العمليات الإرهابية من الشهداء والجرحى»، مبيناً إنه «تم خلال العملية ضبط 15 آلية وشاحنة وأوليات ووصولات وسجلات مختلفة».

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