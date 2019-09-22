2019/09/22 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: H0aPCD-qvvA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو العراقية / تقديم احمد الحسني / ضيوف الحلقة /عطوان العطواني /ديار برواري /كريم عفتان الجميلي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستوديو العراقية / تقديم احمد الحسني / ضيوف الحلقة /عطوان العطواني /ديار برواري /كريم عفتان الجميلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).