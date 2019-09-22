2019/09/22 | 22:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو العراقية / تقديم احمد الحسني / ضيوف الحلقة /عطوان العطواني /ديار برواري /كريم عفتان الجميلي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: H0aPCD-qvvA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو العراقية / تقديم احمد الحسني / ضيوف الحلقة /عطوان العطواني /ديار برواري /كريم عفتان الجميلي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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