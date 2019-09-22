الحلبوسي والمالكي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي والدولي والأحداث التي تشهدها المنطقة

2019/09/22 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لبحث تطورات الاوضاع السياسية في البلاد.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم خلال اللقاء التاكيد على اهمية تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وضرورة تنسيق المواقف وتوحيدها بين القوى السياسية فيما يخص التشريعات المهمة التي تخدم المواطن".

واضاف ان "الجانبين بحثا ايضا مستجدات الوضع الإقليمي والدولي، والأحداث التي تشهدها المنطقة، وأهمية إبعاد شبح الحرب عنها، وتغليب لغة التفاهم والحوار لنزع فتيل الأزمة والحفاظ على الاستقرار بما يخدم الجميع، وضرورة إبعاد العراق عن أن يكون ساحة حرب لأي صراع".

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