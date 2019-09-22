شركة صينية تنجز تصاميم خط سكك حديد كربلاء - النجف

2019/09/22 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بكين-متابعة اين]زار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين يرافقه وزيري النقل والكهرباء وعدد من المحافظين ومستشاري رئيس الوزراء وعدد من المدراء العامون شركة سكك الحديد الصينية.

وتحدث رئيس مجلس إدارة الشركة بحسب بيان لمكتب وزير المالية تلقت وكالة [اين] نسخة منه، أن "هذه الزيارة خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الجيدة بين العراق والصين وان الشركة على استعداد لتقديم خدماتها وخبراتها في مجال السكك الحديد والطرق لإعادة بناء العراق".وأشار إلى أن "الشركة تدخل الان في مفاوضات جدية من اجل انشاء مشروع سكك حديد كربلاء النجف وهي قد أكملت كافة التصاميم والدراسات الفنية".من جانبه أشار نائب رئيس الوزراء بعد أن اطلع على العرض الخاص الذي قدمته الشركة الى، أن "العراق يريد أن يعيد بناء المدن وبناء الاقتصاد وكذلك الاستثمار في المجتمع والإنسان".وقال أيضا بأن "العراق يواجه تحديات كبيرة لكن توجد فرص مهمة في إعادة الإعمار والحكومة العراقية لها رؤية في بناء الاقتصاد وهناك حاجة للتكنولوجيا المتطورة وكذلك للتمويل من شركائنا واصدقائنا".وبين أن "العراق اختار الصين مما لها من تاريخ عريق في العلاقات والخبرة الكبيرة في إعادة تأهيل المدن ومواصفات وتكنولوجيا عالية" مضيفا أن "العراق يحتاج إلى شبكة سكك حديد من اجل تنشيط التجارة والاقتصاد وكذلك بتسهيل تنقل المواطنين داخل وخارج العراق".من جانبه أشار وزير النقل أن مشروع سكك حديد كربلاء النجف مهم جدا وان العراق مستعد لإكمال المفاوضات الفنية بخصوص المواصفات وبقية الأمور من اجل البدء بهذا المشروع الحيوي.

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