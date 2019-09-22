“بالفيديو” لقاء خال من الاعراف الدبلوماسية.. برهم صالح يقدم سفيرا عراقيا لامير الكويت “ابن اخوك”.. والاخير يناديه “كيف حالك عمي”!

2019/09/22 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يجمع رئيس الجمهورية برهم صالح وامير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مقر إقامته بالولایات المتحدة الأمریكیة.وظهر الرئيس صالح وهو يقدم وزير الخارجية محمد علي الحكيم لتحية امير الكويت ومن ثم اعقبه بتقديم سفير العراق لدى الكويت سابقا محمد حسين بحر العلوم ايضا قائلا […]

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