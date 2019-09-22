ناشيونال انترست :ايران انتصرت بمعركة النفوذ على اميركا في العراق  

2019/09/22 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد

تناولت مجلة ”ناشيونال انترست“، تراجع نفوذ الولايات المتحدة في العراق لصالح إيران، في وقت تعد فيه سفارة الولايات المتحدة في بغداد أغلى وأكبر سفارة في العالم، وتضم أكثر من ألف دبلوماسي ومسؤول، وزهاء ألفي فرد أمن.

وأشارت المجلة ،الاحد، إلى انتصار إيران بمعركة النفوذ في العراق، فالفصائل المدعومة من إيران ، تستغل كما تقول الصحيفة ، ارتياب وزارة الخارجية الأمريكية، ويطلقون مدافع الهاون في الاتجاه العام للقنصلية الأمريكية؛ ما يدفعها لإخلاء الموقع بأكمله، قبل أن يسلطوا الضوء على عدم التزام الولايات المتحدة بالوجود في المنطقة.

كما صرح المسؤولون العراقيون في السابق بأنهم لا يسعون إلى الحصول على مساعدة عسكرية، بل الاستثمار الأمريكي، إذ تؤدي تحذيرات السفارة من السفر إلى العراق على رفع معدلات التأمين وتنفر رجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في البلاد.

وقالت المجلة إنه يمكن لمنتقدي السياسة الأمريكية في العراق إلقاء اللوم على الرئيس ”جورج دبليو بوش“ والحرب على العراق لتمكينهما إيران، لكن هذا تبسيط مبالغ فيه.

فإذا خسرت الولايات المتحدة العراق لصالح إيران، فسيكون ذلك بسبب السياسات الأمنية الفاشلة لوزارة الخارجية، وعجز حكومة الولايات المتحدة عن الاستفادة من أعظم أدواتها لمد النفوذ، وهي التجارة الأمريكية.

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