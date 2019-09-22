2019/09/22 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب الصالات يشد الرحال الى بيروت للدخول في معسكر تدريبي استعداداً لتصفيات كأس آسيا

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