تظاهرة احتجاجية على تردي الخدمات في سوق الشيوخ

2019/09/22 | 22:52

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(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..تظاهر المئات من اهالي قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار ، عصر اليوم الاحد ، وسط المدينة احتجاجا على تردي الواقع الخدمي وعدم وجود فرص عمل .

وطالب المتظاهرون الجهات الحكومية المعنية الاهتمام بالقصاء وتوفير فرص عمل في ظل ارتفاع نسب البطالة ، ومعالجة مشاكل الخدمات في جميع القطاعات الخدمية .

وحذر المتظاهرون من وقفات تصعيدية ومظاهرات اخرى في حال عدم الاستجابة الى مطالبهم.

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