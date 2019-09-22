القانونية النيابية: اعتراضات الحكومة على مشروع تمليك العشوائيات سليمة ومستغلوها للسكن يحتاجون بديلا

2019/09/22 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت انها مع المؤسسات الرسمية ضد الذين يستغلونها للتجارة بغداد – وعد الشمري: كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الأحد، عن اعتراض سجلته الحكومة على مشروع تمليك العشوائيات إلى المواطنين بحجة تأثيره السلبي في التصميم الأساسي للمدن، داعية إلى تطبيق التعليمات الخاصة بإزالة التجاوز بحق مقرات المسؤولين والأحزاب السياسية وعدم اقتصارها على الموطن.وقال ...

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