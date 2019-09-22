500 مليار دولار حجم الأعمال بين العراق والصين في السنوات العشر المقبلة

2019/09/22 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بنك سيتك يمول مشاريع ستراتيجية في البلاد بغداد ـ الصباح الجديد: كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس الأحد، أن حجم الأعمال بين العراق والصين سيتجاوز ال 500 مليار دولار خلال ال 10 سنوات المقبلة، في وقت جرى فيه بحث خطوات تمويل مشاريع ستراتيجية في العراق.وقال عبد الحسين الهنين في تصريح صحافي، ...

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