الخارجية النيابية: عبد المهدي وضع ملف “التسليح” ضمن اجندته في الصين

2019/09/22 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: اكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية امس الاحد، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وضع ملف تسليح القوات الامنية ضمن اجندته خلال زياته الى الصين، لافتاً الى الحرب الاقتصادية الجارية بين واشنطن وبكين لن تحيد بغداد عن توجهها باتجاه الدول الاسيوية لشراء السلاح.وقال عضو اللجنة عامر الفايز في تصريح اطلعت عليه ...

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