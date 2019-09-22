الحشد الشعبي ينفي استهداف طائرات مسيرة لقطعاته في الأنبار

2019/09/22 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مسؤول الحركات في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعي، اليوم الأحد، وقوع أي استهداف بطائرات مسيرة لقطعات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، مؤكدا أن الانباء التي أثيرت بهذا الشأن عارية عن الصحة.

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